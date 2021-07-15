РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. Мусульмане, проживающие в городском округе Люберцы, один из главных праздников – Курбан-байрам отметят в онлайн-формате 20 июля, сообщает Духовное управление мусульман Московской области.

20 июля для мусульман Подмосковья праздничные проповеди и молитвы Курбан-байрам пройдут в онлайн-формате. Привычных массовых праздничных молитв не будет. Участие в молитвах примут только имамы и сотрудники мечетей и мусульманских центров Московской области.

Такое решение с учетом эпидемиологической ситуации, статистических данных по количеству заболевших и действующие санитарные предписания Роспотребнадзора принято в ходе заседания Президиума Духовного управления мусульман Московской области.

В первый день праздника будет организована прямая трансляция из стен Ногинской Соборной мечети, где праздничную проповедь прочтет Муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Ранее РИАМО опубликовало список мест для проведения ритуальных жертвоприношений животных в честь мусульманского праздника Курбан-байрам.

Курбан-байрам отмечается через 70 дней после празднования Ураза-байрама, то есть на десятый день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман. Курбан-байрам отмечают на протяжении нескольких дней. В 2021 году праздник начнется 19 июля, но главные торжества выпадают на 20 июля.