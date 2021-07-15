РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июл. Свыше 260 заявок на премию губернатора «Мы рядом» подали жители подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Прием заявок завершен. Голосование за проекты продлится до 25 июля.

По количеству претендентов на соискание губернаторской премии Красногорск занял пятое место среди муниципалитетов Московской области.

Представленные красногорцами работы распределились по категориям следующим образом: «Место перемен» - 109, «Территория перемен» - 59, «Округ перемен» - 66, «Область перемен» - 28.

В этом году номинантами станут 1,2 тыс. человек, которые будут представлять свои социально значимые проекты и инициативы по следующим категориям: «Область перемен», «Округ перемен», «Территория перемен», «Место перемен».

Отличительной особенностью подачи заявок этого года - создание видеовизитки, которая дает возможность емко и ярко рассказать о своем проекте.

За 7 лет проведения конкурса, в нем приняли участие порядка 240 тыс. человек, 12 тыс. заявителей получили денежные выплаты на реализацию своих идей. В премии может принять участие любой гражданин России, достигший 18 лет и имеющий регистрацию на территории Московской области.