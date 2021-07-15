РИАМО - 15 июл. В Московской области за сутки выявили 2 444 новых случая заболевания коронавирусом, всего на данный момент выявлено 352 475 случаев заболевания, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

Всего за пандемию в регионе скончались 6 818 человек с диагностированным коронавирусом, из них 21 — за минувшие сутки.

Врачи советуют вакцинироваться, чтобы не заразиться коронавирусом или избежать проявления его тяжелых последствий. Всего на текущий момент в Подмосковье от коронавирусной инфекции привиты свыше 2 млн человек.

В области развернуто около 370 пунктов вакцинации, примерно 30 из них работают круглосуточно.

Задать интересующие вопросы о вирусе можно по горячей линии 122 и на сайте.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- 1 876 человек вылечились от коронавируса за сутки в Подмосковье. Также за сутки умер 21 человек.

- Большая часть депутатов Мосгордумы привилась от Covid‑19. К 15 июля вакцинировались или находятся в процессе вакцинации 68% депутатского корпуса.

- 74% сотрудников транспорта Москвы сделали прививку от Covid‑19. Вакцинацию прошли сотрудники и руководители предприятий транспортного комплекса.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Песков: Взаимное признание вакцин ЕС и РФ стоит на повестке дня:

«Тема взаимного признания вакцин — это та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с ЕС удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям», — отметил Песков.

- Московский клуб Cinema Bar Хауз могут закрыть за нарушение Covid‑мер. В заведении грубо нарушались требования социального дистанцирования.

- 101 пациент скончался от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии выздоровели 1 258 361, всего было выявлено 1 448 835 инфицированных.

- Более 60% москвичей на надомном обслуживании вакцинировали против Covid‑19. Кампания по вакцинации граждан на надомном обслуживании идет в Москве с 13 апреля.

- За сутки в России зарегистрировали 25 293 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 444 больных. В Москве - 5 237.

- Проверки обязательной вакцинации сотрудников от Covid‑19 начнутся в Москве в четверг. Штрафы за нарушения составят от 30 до 300 тыс., а для крупных предприятий до 1 млн рублей.

- В Роструде разъяснили правила отстранения непривитых сотрудников. Если работник не хочет привиться, то компания запрашивает у него письменный отказ, затем оформляет приказ об отстранении без сохранения заработной платы по ч. 3 ст. 76 ТК РФ.