РИАМО - 15 июл. В Московской области за сутки выявили 2 444 новых случая заболевания коронавирусом, всего на данный момент выявлено 352 475 случаев заболевания, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.
Всего за пандемию в регионе скончались 6 818 человек с диагностированным коронавирусом, из них 21 — за минувшие сутки.
Врачи советуют вакцинироваться, чтобы не заразиться коронавирусом или избежать проявления его тяжелых последствий. Всего на текущий момент в Подмосковье от коронавирусной инфекции привиты свыше 2 млн человек.
В области развернуто около 370 пунктов вакцинации, примерно 30 из них работают круглосуточно.
Задать интересующие вопросы о вирусе можно по горячей линии 122 и на сайте.
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Текстовая трансляция
15 ИЮЛЯ
- 1 876 человек вылечились от коронавируса за сутки в Подмосковье. Также за сутки умер 21 человек.
- Большая часть депутатов Мосгордумы привилась от Covid‑19. К 15 июля вакцинировались или находятся в процессе вакцинации 68% депутатского корпуса.
- 74% сотрудников транспорта Москвы сделали прививку от Covid‑19. Вакцинацию прошли сотрудники и руководители предприятий транспортного комплекса.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- Песков: Взаимное признание вакцин ЕС и РФ стоит на повестке дня:
- Московский клуб Cinema Bar Хауз могут закрыть за нарушение Covid‑мер. В заведении грубо нарушались требования социального дистанцирования.
- 101 пациент скончался от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии выздоровели 1 258 361, всего было выявлено 1 448 835 инфицированных.
- Более 60% москвичей на надомном обслуживании вакцинировали против Covid‑19. Кампания по вакцинации граждан на надомном обслуживании идет в Москве с 13 апреля.
- За сутки в России зарегистрировали 25 293 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 444 больных. В Москве - 5 237.
- Проверки обязательной вакцинации сотрудников от Covid‑19 начнутся в Москве в четверг. Штрафы за нарушения составят от 30 до 300 тыс., а для крупных предприятий до 1 млн рублей.
- В Роструде разъяснили правила отстранения непривитых сотрудников. Если работник не хочет привиться, то компания запрашивает у него письменный отказ, затем оформляет приказ об отстранении без сохранения заработной платы по ч. 3 ст. 76 ТК РФ.
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