РИАМО - 15 июл. В рамках форума «Здоровье нации – основа процветания России» экспозицию министерства здравоохранения Подмосковья признали лучшей, отметив дизайн-проект, сообщает пресс-служба ведомства.

Также награды получили две региональные разработки: «Служба заботы о пациентах» Наро-Фоминского перинатального центра и проект «Поговорим о здоровье доступно, грамотно, понятно. Здоровье начинается с себя» Дубненской городской больницы. Их планируется внедрять по всей России.

Кроме того, главного врача и коллектив Солнечногорской областной больницы отметили благодарностью. Они представили в экспозиции информацию о телемедицине и работе ФАПов в сельской местности.

Благодарность также получил главный врач и коллективом Московского областного перинатального центра и МОНИИАГ.

«Специалисты показали новейшие принципы работы в области репродуктивного здоровья и перинатальной медицины, продемонстрировали доступность медицинской помощи в сельской местности в концепции «фельдшер – главный врач на селе», и главное – поделились опытом с другими регионами и переняли знания лучших специалистов страны – что обязательно положительно скажется на наших жителях», - рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Со своими докладами выступили руководитель отделения репродуктологии областного НИИ акушерства и гинекологии Ксения Краснопольская и главный врач Балашихинской стоматологической поликлиники №1 Сергей Комаров.

«Очень важно рассмотреть представленные на выставке успешные региональные практики, дать рекомендации по их дальнейшему тиражированию. Я желаю всем нам успешной работы», - отметил президент лиги здоровья нации и сопредседатель оргкомитета форума, академик РАН Лео Бокерия.

Он добавил, что на форуме обсудили не только методы и результаты борьбы с коронавирусной инфекцией, рассмотрели принципы взаимодействия общественных и государственных структур в критических ситуациях.