РИАМО - 15 июл. На дорогах столицы отмечаются пробки в 7 баллов из 10 возможных, затруднения в движении возникли на МКАД, ТТК и в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильные заторы образовались на шоссе Энтузиастов, Волгоградском, Ленинградском и Рязанском проспектах. Проблемы с движением появились на Третьем транспортном кольце и участках Садового кольца.

Традиционно стоит центр города. Заторы образовались на Житной, Валовой, Моховой улицах, а также почти на всех набережных столицы. К 20:00 заторы снизятся до 6 баллов.

Ранее автовладельцев призвали к осторожности на дорогах из-за усиления ветра до 17 м/с, грозы и дождя. В условиях непогоды нужно избегать резких маневров.