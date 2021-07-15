РИАМО - 15 июл. В Москве после дождя температура воздуха местами понизилась на 10 градусов. Это лишило погоду возможности установить новый температурный рекорд по жаре, сообщается на сайте «Метеоновости».

До полудня столбики термометров в Москве показывали 31-32 градуса. Вероятность установки нового температурного рекорда была велика.

После сильного ливня температура в городе упала. До повторения показателей 1951 года не хватило 1,2 градуса, тогда в столице синоптики зафиксировали 33,2 градуса тепла.

До конца суток местами в Москве ожидается гроза, кратковременный дождь и град. При грозе порывы ветра могут достигнуть 17 м/с.

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