РИАМО - 15 июл. Более 30% месячной нормы осадков выпало за полтора часа в отдельных районах столицы, с 14:00 до 15:30 прошли сверхинтенсивные ливневые дожди, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В столице сохраняется вероятность грозы с дождем до конца суток 15 июля, в отдельных районах возможен град.

По данным синоптиков, в отдельных районах города выпало до 27 мм осадков. Норма месяца 85 мм.

На улице Арбат и на участке Дмитровского шоссе образовались временные скопления воды. Вся вода в течение 20 минут ушла в ливневую сеть.

На улицах города дежурят бригады ГУП «Мосводосток». Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы.

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