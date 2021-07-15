РИАМО - 15 июл. Основатель рок-группы «Звуки Му» Петр Мамонов скончался после осложнений от коронавируса, сообщается на официальной странице Петра Мамонова на Facebook.

«Сегодня 15 июля скончался Петр Николаевич Мамонов. Вечная память», - говорится в сообщении.

Артист умер на 71-м году жизни. Ранее Мамонов уехал в Коммунарку в тяжелом состоянии, 5 дней назад оно ухудшилось, став крайне тяжелым.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Советский и российский рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий. Известен по музыкальной группе «Звуки Му», кинофильмам и моноспектаклям. В 2019 году он пережил инфаркт и операцию на сердце.