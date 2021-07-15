РИАМО - 15 июл. Места для проведения ритуальных жертвоприношений животных в честь мусульманского праздника Курбан-байрам будут организованы в 9 городских округах Московской области 20 июля.

Три места для жертвоприношений определили в Домодедове. Это бойня в деревне Купчино, мясной двор в селе Ям и ферма в деревне Старосьяново по адресу: ул. Садовая, д. 4. В Дмитровском округе ритуал пройдет на бойне в деревне Горки Сухаревские.

На территории Серпухова мусульмане смогут прийти на бойню в деревне Банино по адресу: ул. Симферопольская, д. 27а. В Кашире определили место для ритуала на территории производственной зоны в деревне Колтово, д. 1.

В Коломне будут организованы два места для жертвоприношения животных: на ферме в селе Городец и по адресу: совхоз Озеры, вл. 10.

В Богородском округе под праздничное жертвоприношение выделили две фермы - в поселке Псарьки и в городе Старая Купавна на ул. Большой Московской.

В Чехове будут работать две бойни. Одна находится по адресу: ст. Столбовая, ул. Мира, вл. 1, вторая - в микрорайоне Венюково СХЗ, вл. 10.

Одно место для жертвоприношений обустроят в Солнечногорске на ферме в деревне Ожогино. В Щелкове ритуал проведут в деревне Большие Жеребцы (СПК «Ромашка»).

Ранее Духовное управление мусульман Московской области предупредило верующих, что все проповеди и молитвы в Курбан-байрам пройдут в онлайн-формате. Мусульман призвали встретить праздник дома в кругу родных и близких. Тех, кто отправятся в места для жертвоприношений, попросили соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Курбан-байрам отмечается через 70 дней после празднования Ураза-байрама, то есть на десятый день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман. Курбан-байрам отмечают на протяжении нескольких дней. В 2021 году праздник начнется 19 июля, но главные торжества выпадают на 20 июля.