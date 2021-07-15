РИАМО - 15 июл. ФСБ предотвратила теракт в Москве, задержан россиянин, который собирался активировать самодельное взрывное устройство в толпе людей, сообщает РИА Новости.

В тайнике злоумышленника нашли компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи нашли инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.

По данному факту возбудили уголовное дело. Персона преступника пока не раскрывается в интересах следствия.

Видео задержания подозреваемого в подготовке теракта в Подмосковье>>