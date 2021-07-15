РИАМО - 15 июл. Жители столицы выберут название для строящейся станции Большой кольцевой линии метро, которая появится в Нагатинском затоне. Голосование запустили на портале «Активный гражданин», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Во время проектирования и строительства станции рассматривались разные варианты наименования. Теперь москвичам предстоит выбрать из трех вариантов - «Нагатинский Затон», «Корабельная» и «Речная».

Первое название отсылает району, где расположена станция, второе – к судостроительному заводу, бывшая территория которого находится в 500 метрах от объекта, и одноименной улице. Третье – указывает на тот факт, что район с трех сторон окружен Москвой-рекой.

В анкете также есть вариант «Это должны решать специалисты». Помимо этого, можно предложить собственную идею.

«Участники проекта «Активный гражданин» уже выбрали названия для пяти станций разного вида транспорта в столице. Голосования за наименования станций остаются одними из самых популярных среди москвичей», — сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Новую станцию БКЛ планируют открыть в 2022 году в составе участка.

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