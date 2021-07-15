РИАМО - 15 июл. Аномальная жара, установившееся в московском регионе негативно сказалась на качестве атмосферного воздуха, сообщил заместитель руководителя ГПБУ «Мосэкомониторинг» Евгений Никитич.
«На уровень загрязнения воздуха влияют 2 фактора. Первый – наличие источников выбросов и текущая метеорологическая обстановка. Это аномальное лето действительно ухудшило качество атмосферного воздуха. Есть неблагоприятные погодные условия, которые способствуют накоплению вредных веществ», — сказал Никитич.
Он уточнил, что за мониторинг неблагоприятных погодных условий отвечает Гидрометцентр. Последние дни прогнозы ведомства неутешительны.
При неблагоприятных погодных условиях промышленные предприятия обязаны снизить количество выбросов.
Он добавил, что в городах ближнего Подмосковья будут установлены 15 автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха, которые станут частью общей с Москвой системы.
«Была проблема, что данные по воздуху мы получали только по границе Москвы, а воздух - он границ не понимает. Воздух у нас общий», — пояснил Никитич.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии