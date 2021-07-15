РИАМО - 15 июл. Аномальная жара, установившееся в московском регионе негативно сказалась на качестве атмосферного воздуха, сообщил заместитель руководителя ГПБУ «Мосэкомониторинг» Евгений Никитич.

«На уровень загрязнения воздуха влияют 2 фактора. Первый – наличие источников выбросов и текущая метеорологическая обстановка. Это аномальное лето действительно ухудшило качество атмосферного воздуха. Есть неблагоприятные погодные условия, которые способствуют накоплению вредных веществ», — сказал Никитич.

Он уточнил, что за мониторинг неблагоприятных погодных условий отвечает Гидрометцентр. Последние дни прогнозы ведомства неутешительны.

При неблагоприятных погодных условиях промышленные предприятия обязаны снизить количество выбросов.

«По факту полностью нивелировать эту обстановку невозможно. В ночные часы мы наблюдаем повышенный уровень загрязнения, а днем нормативы обычно не превышаются», — уточнил Никитич.​

Он добавил, что в городах ближнего Подмосковья будут установлены 15 автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха, которые станут частью общей с Москвой системы.

«Была проблема, что данные по воздуху мы получали только по границе Москвы, а воздух - он границ не понимает. Воздух у нас общий», — пояснил Никитич.

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