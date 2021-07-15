РИАМО - 15 июл. В столице сохраняется вероятность грозы с дождем до конца суток 15 июля, в отдельных районах возможет град, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Ранее экстренное предупреждение действовало до 23:00.

При грозе возможно усиление ветра с порывами до 18 м/с. Горожанам на автомобилях рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать обгонов, перестроений, опережений.

Парковать машину лучше вдали от деревьев. На улице стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В случае необходимости следует звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.

Ранее в столице начался сильный дождь с грозой, поэтому москвичам напомнили, куда следует обращаться по поводу скоплений дождевой воды.