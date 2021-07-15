РИАМО - 15 июл. Количество политических партий, участвующих в сентябрьских выборах в Госдуму, свидетельствует о высокой конкурентной борьбе в избирательном процессе, сообщил генеральный директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

На сегодняшний день завершился период формирования партийных списков кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва. Участие в парламентских выборах примут 15 партий из 34, имеющих регистрацию. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

«Еще пять лет назад партий было в два раза больше - 80 зарегистрированных партий, но в выборах из них принимали участие те же 14 партий. <...> Я могу сказать, что у нас с конкурентностью все в порядке», - сказал Данилин.

По его словам, для всех политических партий крайне важно иметь четкую программу.

«Вопрос не в том, сколько партий участвует. Главное, чтобы конкуренция была за понятные для партий цели», - пояснил Данилин.

Партии конкурируют не за ценности, а за текущую повестку, отметил президент консалтингового агентства Bakster Group, руководитель центрального аппарата партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

«После 2014 года все партии стали патриотические, отстаивают международные интересы, но они по-разному реагируют на текущую повестку», - сказал Гусев.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов дал прогноз на будущий состав Госдумы.

«Да, 15 партий участвуют (в выборах - ред.), но я думаю, что в итоге в парламенте будет представлено пять партий, может, еще одномандатники от других партий. Это довольно оптимальная для нашего общества картина», - отметил Мартынов.