РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. В июне лагеря дневного пребывания на базе школ городского округа Люберцы посетили 3 349 детей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В городском округе в рамках летней оздоровительной кампании в июне отдохнули 3 754 ребенка. Из них 3 349 детей в возрасте от 7 до 15 лет посещали лагеря дневного пребывания на базе 28 общеобразовательных организаций округа.

Лагеря работали по нескольким направлениям, в том числе по спортивному и техническому. В них предусмотрены трехразовое питание, дневной сон.

Также в рамках летней кампании в июне 40 ребят, оставшихся без попечения родителей, побывали в детском оздоровительном лагере «Прибрежный» в Крыму.

Еще 365 подростков работали в ученических бригадах на базе школ.