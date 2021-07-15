РИАМО - 15 июл. Президент России Владимир написал телеграмму-обращение к читателям научно-популярного комментария к Конституции РФ. В ней он назвал граждан страны главными авторами и творцами поправок к основному закону, сообщает Газета.ru.

Владимир Путин заявил, что изменение Конституции РФ стало достойным ответом на новые вызовы.

Согласно тексту телеграммы, документ от 1993 года доказал свою эффективность, но уже не соответствовал запросам и потребностям граждан.

По мнению главы государства, Конституция – это «не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ».

Благодаря внесенным поправкам основной закон станет опорой для развития России «как демократического, суверенного, социального государства, в котором высшей ценностью являются права и свободы человека».

Общероссийское голосование по поправкам в главный закон страны проходило с 25 июня по 1 июля. Явка на него составила 67,97%. Поддержали изменения в Конституцию 77,92% участников голосования.