РИАМО - 15 июл. Министерство ЖКХ Московской области и «РТ-Инвест» будут совместно работать над созданием комплексной системы обращения с отходами в регионе. Стороны подписали соответствующее соглашение, сообщает пресс-служба ведомства.

Взаимодействие предусматривает развитие и масштабирование сети экопунктов – аппаратов для сбора тары. Это позволит внедрить роботизированный сбор вторичного сырья на территории области.

Соглашение подписали министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский и генеральный директор АО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. Церемония прошла на территории комплекса по переработке отходов «Север» в Сергиево-Посадском городском округе. На этом предприятии ежегодно сортируют 450 тыс. отходов.

Создание в Подмосковье комплексной системы включает внедрение раздельного сбора мусора, создание современной инфраструктуры по переработке отходов и энергоутилизации. Это позволит в перспективе полностью отказаться от захоронения отходов.

«Первые экопункты появятся в подмосковных школах в образовательных целях уже в начале этого учебного года, - сообщил Велиховский.

Всего в 2021 году планируется установить 600 аппаратов.

«Объективно, Московская область – лидер среди российских регионов по внедрению высокотехнологичных проектов по обращению с отходами», — отметил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Пилотной площадкой для внедрения экопунктов стал дом правительства Московской области. Здесь за первые 3 месяца работы удалось собрать 800 кг пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Их отправили на переработку.