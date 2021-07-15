РИАМО - 15 июл. В столице задержан 58-летний ранее судимый мужчина, который стрелял из охолощенного светозвукового автомата Калашникова с балкона первого этажа жилого дома на Рязанском проспекте, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В полицию о происшествии сообщили очевидцы. Полицейские задержали мужчину. Установлено, что он произвел несколько выстрелов в воздух, находясь в своей квартире.

АК калибра 5,45 мм, из которого стрелял подозреваемый, не является огнестрельным, но издает очень громкие звуки выстрелов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый отпущен до суда под подписку о невыезде. Максимальное наказание за хулиганство предусматривает до 5 лет лишения свободы.