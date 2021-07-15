Началась вторая половина июля, а значит жителей и гостей столицы ждут интересные мероприятия. Горожане смогут сходить на концерт Владимира Преснякова и послушать Kavabanga Depo Kolibri. В Москве продолжается акция «Московская музейная неделя», выставка пеларгоний и мультимедийная выставка «Французский импрессионизм». В кинотеатрах покажут фэнтези-комедию «Космический джем: Новое поколение» и приключенческую комедию «Бендер: Золото империи». Куда сходить и что посмотреть в столице в предстоящий уикенд, читайте в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

Владимир Пресняков

Где: Москва, 66-й км МКАД, Крокус Сити, ресторан Shore House

Когда: 16 июля в 19:00

Стоимость: от 2500 рублей

Известный певец Владимир Пресняков выступит на водной сцене ресторана яхт-клуба Shore House с концертом. Зрители смогут вживую услышать его уникальный и запоминающийся фальцет и насладиться знакомыми и новыми песнями. Купить билеты можно на сайте ресторана.

Kavabanga Depo Kolibri

Где: Москва, Болотная наб., д. 3, стр. 1, клуб GIPSY

Когда: 18 июля в 20:00

Стоимость: от 1 800 рублей

Рэп-коллектив из Харькова известен своими треками о несчастной любви, запутанных отношениях и разбитых мечтах. На концерте музыканты исполнят свои хиты «Хочешь» и «Амфетамин», а также много других треков, любимых фанатами. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс.Афиша».

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СПЕКТАКЛИ

«Саломея»

сайт театра Романа Виктюка

Где: Москва, ул. Стромынка, д. 6, театр Романа Виктюка

Когда: 16 июля в 19:00

Стоимость: от 800 рублей

Зрителям продемонстрируют визитную карточку театра – знаменитую пьесу Оскара Уайльда «Саломея». Режиссер Роман Виктюк дополнил сценарий биографией самого писателя и отказался от историко-бытового воспроизведения сюжета, превратив постановку в притчу о пути художника в мире, где соседствуют любовь и смерть. Приобрести билет на спектакль можно на сайте театра.

«Человек из Подольска»

Где: Москва, Садовническая наб., д. 69, «Театр.doc»

Когда: 18 июля в 17:00 и в 20:00

Стоимость: от 2 700 рублей

Пьеса «Человек из Подольска» – это драматургический дебют писателя Дмитрия Данилова. По сюжету простой парень из Подольска попадает в московское отделение полиции, где вместо пыток представители закона используют некий опросник. Сотрудники задают герою вопросы, из-за которых можно не просто растеряться, а вовсе остаться «с чувством острой пустоты и никчемности собственной жизни». Приобрести билеты можно на сайте театра.

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ФЕСТИВАЛИ

Международный фестиваль коллажа «Режь да клей ФЕСТ»

Где: Москва, ул. Новопесчаная д. 23, к. 7, галерея «На Песчаной»

Когда: С 4 по 31 июля

Стоимость: полный билет – 100 рублей, льготный билет – 50 рублей

На выставке в галерее «На Песчаной» представлены три кураторских проекта – «Против шерсти», «Своя игра» и «Микромир». Они включают в себя цифровые и бумажные коллажи, смешанные техники, ассамбляжи и скульптуры. На выставке представлены работы формата 20х20 см и 5х5 см. В проектах принимают участие 130 художников-коллажистов. Купить билет можно на сайте объединения «Выставочные залы Москвы».

Фестиваль «Кино без барьеров»

сайт Мэра Москвы

Где: Москва, Ермолаевский пер., д. 17, образовательный центр ММОМА

Когда: 17 июля с 17:00 до 21:00

Стоимость: бесплатно

На фестивале покажут фильмы о жизни людей с инвалидностью, об их увлечениях, мировоззрении и потенциальных возможностях. Данные картины призваны изменить отношение общества к людям с ограниченными возможностями здоровья. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на бесплатное посещение можно на сайте образовательного центра ММОМА.

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Фестиваль премьер театра «Практика»

Сайт мэра Москвы

Где: Москва, Зубовский бульвар, д. 2, Аудитория (Лекторий Музея Москвы)

Когда: 17 и 18 июля в 20:00

Стоимость: от 2 000 рублей

На этих выходных в рамках фестиваля премьер театра «Практика» покажут спектакль Lorem Ipsum. Это пьеса-каталог из девяти глав, каждая из которых посвящена определенной теме: «Русская классика», «Бизнес и финансы», «Наука и техника» и другие. Зрители голосованием решат, какие главы войдут в каждый конкретный показ. С помощью автоматических текстогенераторов в спектакле будут исследоваться закономерности нашего восприятия и стереотипы мышления. Узнать подробности и приобрести билет можно на сайте театра.

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ВЫСТАВКИ

«Московская музейная неделя»

Где: музеи Москвы

Когда: с 12 по 18 июля

Стоимость: бесплатно

В столице каждую третью неделю месяца проводится «Московская музейная неделя», в рамках которой любой желающий может бесплатно посетить музеи, участвующие в акции. Каждый музей сам устанавливает день для бесплатного посещения. Так, в пятницу в рамках акции можно сходить в музеи-заповедники «Коломенское» и «Измайлово», а в воскресенье гостей ждут в музее Москвы, музее археологии Москвы, музее Истории Лефортово, Центре Гиляровского, музее К.Г. Паустовского и доме-музее Н.В. Гоголя.

Выставка пеларгоний в «Аптекарском огороде» и ГБС РАН

сайт «Аптекарского огорода»

Где: Москва, пр-т Мира, д. 26/1, Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»; ул. Ботаническая, д. 4, стр. 2, Старая Фондовая оранжерея ГБС РАН

Когда: с 9 июля по 15 августа

Стоимость: полный билет – от 300 рублей, льготный билет – от 200 рублей

С 9 до 26 июля в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» и до 15 августа в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН пройдет выставка пеларгоний –представителей южноафриканской флоры. В «Аптекарском огороде» посетители увидят все известные садовые сорта, которые были получены при селекции, и около 20 природных видов, а в Фондовой оранжерее ГБС РАН можно познакомиться с их дикими прародителями.

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Мультимедийная выставка «Французский импрессионизм»

Где: Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, центр дизайна Artplay

Когда: с 12 июля по 15 августа

Стоимость: взрослый билет – от 550 рублей, льготный билет – от 400 рублей

Данная выставка посвящена творчеству художников, основавших собственное направление в XIX веке. Зрители увидят главные мультимедийные копии произведений творцов Франции, бросивших вызов многовековым традициям академизма. Билеты можно приобрести на сайте центра дизайна Artplay.

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Фэнтези-комедия «Космический джем: Новое поколение»

На экранах сиквел баскетбольной фэнтези-комедии 1996 года. По сюжету звезда баскетбола Леброн Джеймс вместе с сыном оказывается в виртуальной реальности. Злодей отбирает сына у главного героя – чтобы вернуть его, баскетболист должен собрать команду мультяшных персонажей и победить на баскетбольной площадке команду цифровых копий знаменитых игроков.

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Приключенческая комедия «Бендер: Золото империи»

Второй фильм об Ибрагиме Бендере и его молодом ученике Остапе. В прошлой части фильма героям не удалось заполучить бесценный жезл, который сулил им роскошную жизнь. Артефакт угодил к некому Нестору Махно. Теперь красные, белые, бандиты и партизаны втягиваются в опасную охоту за золотом Российской империи. А главным героям предстоит не попасться им руки и заполучить потерянный жезл.