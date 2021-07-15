РИАМО - 15 июл. После сильных гроз в Московском регионе аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, сообщили РИАМО в пресс-службе воздушной гавани.

Для обеспечения безопасности полетов введены дополнительны интервалы для взлетно-посадочных операций.

Гроза и ливень с порывистым ветром обрушились на Москву днем в четверг. 44 рейса отменили или задержали в аэропортах Московского региона.

Домодедово также принимает самолеты, которые в настоящий момент не могут произвести посадку в других аэропортах.

Ранее очевидцы сняли на видео затопленную взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Шереметьево. На кадрах видно, что ВПП покрыта большим слоем дождевой воды.