РИАМО - 15 июл. Столичные промышленные зоны находятся под круглосуточным видеонаблюдением, что позволяет властям отслеживать факты незаконного сжигания отходов, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.
Он уточнил, что к проблемным относятся промышленные зоны в Очакове, Бирюлеве и Коровине, на них часто жалуются местные жители.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отмечал, что бывшие промзоны обладают колоссальным потенциалом градостроительного развития. На этих территориях появляются современные кварталы с многофункциональной застройкой, жильем, социальной инфраструктурой и рабочими местами.
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