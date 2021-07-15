РИАМО - 15 июл. Столичные промышленные зоны находятся под круглосуточным видеонаблюдением, что позволяет властям отслеживать факты незаконного сжигания отходов, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

«Мы в круглосуточном режиме проводим эту работу, мы все видим, все слышим. Количество фактов несанкционированного сжигания отходов, пыли и загрязнения атмосферы уже уменьшилось в разы после того, как мы усилили эту работу», - сказал Кульбачевский.

Он уточнил, что к проблемным относятся промышленные зоны в Очакове, Бирюлеве и Коровине, на них часто жалуются местные жители.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отмечал, что бывшие промзоны обладают колоссальным потенциалом градостроительного развития. На этих территориях появляются современные кварталы с многофункциональной застройкой, жильем, социальной инфраструктурой и рабочими местами.