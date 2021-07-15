РИАМО - 15 июл. Более двух третей депутатского корпуса столичного парламента уже вакцинировались или проходят вакцинацию от коронавируса, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июня 2021 года, в Московской городской думе продолжается плановая вакцинация депутатов и сотрудников аппарата от Covid-19. К 15 июля вакцинировались или находятся в процессе вакцинации 68% депутатского корпуса», - сказал Шапошников.

Он отметил, что среди государственных гражданских служащих в аппарате думы на сегодня уже поставили или ставят вакцину 65%.

В то же время почти 70% сотрудников аппарата исполняют свои обязанности дистанционно, либо находятся в отпусках в соответствии с графиком.

Депутатам и сотрудникам аппарата Мосгордумы предоставлена возможность еженедельного тестирования на коронавирусную инфекцию.

В соответствии с рекомендациями управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по столице в Московском парламентском центре предпринимаются все меры защиты от коронавируса. На входах в здания установлены тепловизоры, строго соблюдается масочный режим, проводится регулярная дезинфекция помещений.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- 1 876 человек вылечились от коронавируса за сутки в Подмосковье. Также за сутки умер 21 человек.

- Большая часть депутатов Мосгордумы привилась от Covid‑19. К 15 июля вакцинировались или находятся в процессе вакцинации 68% депутатского корпуса.

- 74% сотрудников транспорта Москвы сделали прививку от Covid‑19. Вакцинацию прошли сотрудники и руководители предприятий транспортного комплекса.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Песков: Взаимное признание вакцин ЕС и РФ стоит на повестке дня:

«Тема взаимного признания вакцин — это та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с ЕС удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям», — отметил Песков.

- Московский клуб Cinema Bar Хауз могут закрыть за нарушение Covid‑мер. В заведении грубо нарушались требования социального дистанцирования.

- 101 пациент скончался от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии выздоровели 1 258 361, всего было выявлено 1 448 835 инфицированных.

- Более 60% москвичей на надомном обслуживании вакцинировали против Covid‑19. Кампания по вакцинации граждан на надомном обслуживании идет в Москве с 13 апреля.

- За сутки в России зарегистрировали 25 293 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 444 больных. В Москве - 5 237.

- Проверки обязательной вакцинации сотрудников от Covid‑19 начнутся в Москве в четверг. Штрафы за нарушения составят от 30 до 300 тыс., а для крупных предприятий до 1 млн рублей.

- В Роструде разъяснили правила отстранения непривитых сотрудников. Если работник не хочет привиться, то компания запрашивает у него письменный отказ, затем оформляет приказ об отстранении без сохранения заработной платы по ч. 3 ст. 76 ТК РФ.