РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 июл. В подмосковных Котельниках обсудили вопросы по благоустройству прилегающих к объектам территорий, сообщает пресс-служба администрации города.

Первый заместитель главы Александр Чуприн провел совещание, на котором присутствовали руководители торговых объектов, ресторанов и сетей быстрого питания, таких как «Макдоналдс», «Самарканд», «Баракат», а также представители АЗС.

В рамках совещания были обговорены вопросы по благоустройству прилегающих к объектам территорий, проведение ежедневной уборки и поддержания территории в нормативном состоянии. Особое внимание Чуприн уделил уборке мусора у придорожных кафе.

Также заместитель главы обсудил вопросы по вакцинации сотрудников данных заведений. На сегодняшний день отметку в 60% привитых сотрудников прошли все объекты. Чуприн подчеркнул, что прививочная кампания продолжается, рестораны могут работать на вынос, либо по QR-коду. Особое внимание заострил на том, что иностранные граждане - сотрудники предприятий - могут привиться в пункте ТЦ «Садовод» или в СК «Лужники» в Москве.