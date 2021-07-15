РИАМО - 15 июл. Гособвинение требует 6 лет колонии условно для основателя инвестфонда Baring Vostok, американца Майкла Калви, который является фигурантом дела о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный», сообщает РИА Новости.

Другой фигурант дела — француз Филипп Дельпаль — может быть приговорен к 5 годам условного срока.

Калви является основным фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». В рамках расследования были задержаны сам Калви и еще 5 человек. Калви и другие фигуранты дела обвинения в свой адрес не признали.

Остальным фигурантам дела прокурор запросил сроки от 4 до 5,5 лет. По его словам, исправление осужденных возможно без их изоляции от общества.

Baring Vostok – один из старейших и крупнейших игроков рынка прямых инвестиций в России и странах бывшего СССР. Суммарный привлеченный капитал фондов компании составляет свыше 3,7 млрд долларов.