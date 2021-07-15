РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 июл. Малоимущим семьям в Котельниках предоставят субсидию в размере до 250 тыс. рублей для открытия собственного дела, сообщает пресс-служба администрации округа.

Теперь малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, которые имеют доход ниже прожиточного минимума в размере 13 580 руб., могут получить субсидию на открытие собственного дела.

Предельная сумма субсидии составляет 250 тыс. рублей. Одним из обязательных условий предоставления субсидии является написание бизнес-плана и представление его комиссии в Люберецком центре занятости. За помощью в написании бизнес-плана можно обратиться в офис «Мой бизнес» в Котельниках, предварительно записавшись на консультацию по телефону: 8(495)559-73-52. Консультация осуществляется бесплатно.

По итогам получения субсидии гражданин должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя либо самозанятого, а также увеличить уровень своих доходов.

Социальный контракт заключается на 12 месяцев с согласия остальных членов семьи. Со стороны органов местной власти и центра занятости должно оказываться содействие в реализации предпринимательской деятельности. Например, отдельно будет возмещаться сумма, потраченная на регистрацию в качестве ИП.

В случае, если получатель субсидии в течение действия контракта по своему желанию захочет закрыть дело, он должен будет вернуть всю сумму субсидии. Если же получатель субсидии ежемесячно отчитывался за траты средств из субсидии, но не смог продолжить вести предпринимательскую деятельность, то он не обязан возвращать субсидию. По экономическим видам деятельности есть ограничение, на которые не дается субсидия, например, на страховой и игорный бизнес.

Подать заявку на заключение социального контракта можно через региональный портал госуслуг: uslugi.mosreg.ru/services/881, через МФЦ или управление соцзащиты по месту жительства.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефонам Люберецкого окружного управления социальной защиты населения: 8(495)550-93-50, 8(495)550-93-49.