РИАМО - 15 июл. До конца текущего года на юго-востоке столицы в районе Кузьминки введут в эксплуатацию еще один новый дом по программе реновации старого жилья, рассчитанный на 155 квартир, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«Жилой дом для переселения по программе реновации введут в этом году в районе Кузьминки по адресу: улица Юных Ленинцев, владение 99/1. В настоящее время завершен монтаж кровли, ведется устройство внутренних инженерных систем и отделочные работы», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Двухсекционное монолитное здание имеет переменную этажность, подземную стоянку и возводится по индивидуальному проекту. Общая площадь квартир - 8 742,8 кв. м. Их будет всего 155: 31 однокомнатная, 92 двухкомнатные и 32 трехкомнатные.

Фасады планируют сделать из пиленого кирпича. На них повесят короба для кондиционеров, а балконы остеклят.

Первые этажи будут нежилыми. Там разместятся аптеки, магазины, кафе и сервисные службы.

В подъездах предусмотрены колясочная, помещение консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. В вестибюле находятся два лифта грузоподъемностью 1000 и 400 кг с удобствами для слабовидящих.

Дом будет оборудован системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Двор новостройки озеленят и благоустроят, поставят детскую и спортивную площадки, а также места тихого отдыха. Также там организуют плоскостную парковку с местами для инвалидов.

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