РИАМО - 15 июл. С четверга макет пассажирского электрического речного трамвая можно будет увидеть на причале «Зарядья». Водный вид транспорта запустят в столице в 2022 году и ежедневно он будет перевозить по 15-16 тыс. человек, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

В день открытия макет будет работать с 12:30 до 18:00. А в дальнейшем с 16 июля по 2 августа по следующему графику: с 13:00 до 18:00 в будни и с 11:00 до 18:00 в выходные дни. Побывать на борту судна смогут граждане с электронным сертификатом, подтверждающим наличие антител, отрицательного ПЦР-теста или прививки. Посетителям необходимо носить маски и перчатки.

Москвичей призвали делиться мнением о будущем водном транспорте, его учтут при разработке.

«Будущие речные суда будут на 100% экологичными, без вредных выбросов, как наши электробусы — это очень важно для московской акватории и здоровья всех жителей», - заявил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

Речные трамваи будут рассчитаны на 42 посадочных места, 2 из которых будут предусмотрены для людей с ограниченными возможностями.

В салоне разместят информационные экраны, USB-зарядки, Wi-Fi, места для самокатов и велосипедов и удобные сидения и столики для работы за ноутбуком. Для того, чтобы во время поездки пассажиры могли наслаждаться видами города, в трамвае сделают панорамные окна.

Вводить транспорт будут поэтапно, начиная с июня 2022 года. Первыми запустят 2 маршрута: Фили – Киевский вокзал и Автозаводский мост – Печатники. Это даст возможность быстрее передвигаться по городу 1,5 млн москвичей. Оплатить проезд можно будет «Тройкой».

«Провозная способность каждого маршрута составит 15-16 тыс. пассажиров в день — это будет еще один важный элемент Московского транспорта и удобная альтернатива личному автомобилю», - подчеркнул Ликсутов.

Он добавил, что в рамках запуска водного транспорта в столице планируется реконструкция причалов и улучшение их доступности. Часть из них оборудуют зарядными станциями для судов и местами базирования флота. Для горожан создадут удобные пешие маршруты.

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