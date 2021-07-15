РИАМО - 15 июл. В первой половине 2021 года по 23 требованиям Домодедовской таможни конфисковано товаров на сумму 4,9 млн рублей, сообщает пресс-служба таможни.

За это время было возбуждено 1431 административное дело, наложено 1292 штрафа на общую сумму более 115 млн рублей, взыскано более 86 млн рублей.

Почти 1,5 млн пассажиров прошли через таможенную границу ЕАЭС в пунктах пропуска Домодедовской таможни за полгода, проведен таможенный контроль более 11 тыс. воздушных судов. Грузооборот составил 166 тыс. т.

Домодедовская таможня перечислила в федеральный бюджет 427,74 млн рублей с начала года.

Сумма доначисленных таможенных платежей, наложенных штрафов и конфискованных товаров составила 406 млн рублей по результатам таможенного контроля после выпуска товаров.

Возбуждено 11 уголовных дел, 8 из них касались контрабанды денег, остальные - оборота наркотиков и иного обмана таможни.