РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Подрядной организации предстоит провести чистовую отделку и генеральную уборку в новой школе Подольска, сообщается в группе «Совет депутатов Городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Депутат округа Ришат Сайфутдинов совместно с депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем и замглавы Алексеем Карповым провели мониторинг хода строительства новой школы по Бородинскому бульвару.

Строительство школы завершено на 80%, однако перед сдачей объекта предстоит сделать еще много: чистовую отделку, установить оборудование, провести генеральную уборку и прочее. Депутат отметил качество используемых материалов.