РИАМО - 15 июл. Благодаря камерам системы «Безопасный регион» за 6 месяцев в Подмосковье на 20,8% снизилось количество преступлений, совершенных на улицах, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

За это время было зарегистрировано 38,4 тыс. преступлений, раскрыто 1,3 тыс. преступлений, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Видеонаблюдение помогает правоохранительным органам в поимке преступников и обеспечении общественной безопасности.

«За первое полугодие 2021 года количество видеокамер системы «Безопасный регион», функционирующих на территории Московской области, увеличилось более чем на 10 тыс. и составило порядка 67,7 тыс. единиц. Таким образом, система видеонаблюдения Московской области продолжает оставаться второй по величине в России, уступая только Москве», - сказал зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Видеонаблюдение является эффективным инструментом профилактики уличных правонарушений. Несмотря на рост в первом полугодии уровня преступности на 2,8%, число преступлений, совершенных на улицах, снизилось на 20,8%, количество угонов транспортных средств снизилось на 21,8%.

В этом году правоохранительные органы начали активно использовать систему распознавания лиц.

«В настоящий момент к системе распознавания лиц подключено свыше 5 тыс. видеокамер, установленных на территории Московской области. Использование данной системы способствовало задержанию нескольких десятков преступников, находящихся в федеральном розыске», - подчеркнул Каратаев.