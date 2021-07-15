РИАМО - 15 июл. Гражданин России Марат Руханен обвиняется в тяжких преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы лица не достигшего 14 лет на территории РФ, в четверг его доставили в Москву из Германии, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

На домашней вечеринке в Москве в 2018 году группа лиц надругалась над 13-летней девочкой, затем видео выложили в соцсети.

Ранее обвиняемый находился в международном розыске за свои деяния. Из Франкфурта-на-Майне его сопровождали сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.

«Тяжкие преступления были совершены группой лиц в августе 2018 года на территории Москвы. Пытаясь избежать правосудия, подозреваемый покинул пределы Российской Федерации», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).