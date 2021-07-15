РИАМО - 15 июл. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины, которого подозревают в контрабанде старинных монет, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

По версии следствия, он незаконно пытался ввезти на территорию России 5 монет, которые относятся к культурным ценностям и стоят более 670 тыс. рублей. Монеты подсудимый поместил в свой багаж, но их нашли сотрудники таможни и изъяли.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда) направлено в Химкинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Если объект антиквариата при ввозе в Россию стоит более 650 тыс. рублей, то он облагается совокупным таможенным платежом, который может составлять почти до половины стоимости предмета.