РИАМО - 15 июл. Очевидцы сняли на видео затопленную взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Шереметьево. Ролик опубликовала в Instagram пользователь venerakimyaeva.

В четверг днем на Московский регион обрушился сильнейший грозовой ливень и шквалистый ветер.

На кадрах видно, что ВПП покрыта большим слоем дождевой воды. Ее уровень настолько высок, что даже доходит до шасси самолета. При этом дождь продолжает идти.

«Можно и не лететь на море», — гласит подпись под видео.

По данным СМИ, из-за подтопления полосы многие самолеты не смогли зайти на посадку, ряд рейсов перенаправили в другие аэропорты.