РИАМО - 15 июл. 44 рейса в четверг днем отменили или задержали в аэропортах Московского региона, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Внуково отменен 1 рейс, в Домодедове 8 рейсов задержано, 6 отменено, в Шереметьеве 25 рейсов задержано, 3 отменено.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там отменили 2 рейса.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В четверг днем Московский регион накрыл дождь с грозой.