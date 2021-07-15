РИАМО - 15 июл. На юге Москвы автомобиль Mercedes сбил 10-летнего ребенка, мальчика экстренно госпитализировали, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на Затонной улице, д. 10. Мальчик вышел из автобуса и решил перебежать дорогу в неустановленном для перехода месте.

Наезд на ребенка совершил водитель легковушки Mercedes, мужчина не скрывался и остался на месте ДТП. Мальчик госпитализирован нарядом скорой помощи в медучреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии и установят все обстоятельства ДТП.