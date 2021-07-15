РИАМО - 15 июл. Ленинский округ с рабочим визитом посетили вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин и министр энергетики региона Александр Самарин. В администрации муниципалитета состоялось заседание областного штаба в режиме ВКС по социальной газификации, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«В реализации проекта «Социальная газификация» не должно быть допущено никаких проволочек. Вопрос на личном контроле президента», - подчеркнул Евгений Хромушин.

В Ленинском округе в рамках «Социальной газификации» газ подведут к 1,5 тыс. домовладений на 59 территориях.

«На сегодняшний день поступило более 400 заявок от наших жителей, 95 договоров уже заключено. Мы продолжаем информирование населения, помогаем в решении возникающих проблем», - пояснил глава округа Дмитрий Абаренов.

После заседания штаба Абаренов и Самарин совместно провели встречу по вопросам социальной газификации со старостами деревень и активистами в поселке Измайлово Ленинского округа.

Программа социальной газификации реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке. Подключать к газу будут всех, у кого недвижимость оформлена официально.