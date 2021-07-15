РИАМО - 15 июл. Врач-диетолог Михаил Гинзбург напомнил, что суставы являются важной частью организма и для поддержания их здоровья нужно употреблять определенные продукты, сообщает Nation News.

«Первое: противовоспалительный характер диеты, чтобы суставные поверхности хорошо работали. Второе: использование продуктов — предшественников коллагенов, то есть веществ, из которых состоят ткани и поверхности», — отметил Гинзбург.

Так, для здоровья суставов надо исключить из своего рациона сахар и «плохие» жиры (колбасы, сосиски и прочее) или ограничить их употребление.

Еще диетолог посоветовал есть больше морской рыбы, кисломолочных продуктов, овощей, фруктов и приправ.

«Также нужно ограничить потребление соли. Чтобы придерживаться второму пути диеты, очень хорошо подойдут холодцы, например, из птицы», — добавил диетолог.