РИАМО - 15 июл. Более 100 единиц гинекологического оборудования закупили в больницы Подмосковья в 2021 году, речь идет о кольпоскопах, цистоскопах и других приборах для диагностики патологий репродуктивных органов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Еще эти препараты помогают оценивать состояние здоровья мочевыводящей системы. Медтехника приобретена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы.

«Современное медицинское оборудование необходимо для проведения качественной диагностики. С начала года мы закупили 103 единицы гинекологического оборудования. Новые аппараты получат более 40 медорганизаций», — сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Оборудование закуплено дирекцией единого заказчика министерства здравоохранения Московской области и в скором времени поступит в Воскресенские больницы №1 и №2, Клинскую, Ногинскую, Щелковскую и другие больницы.

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