РИАМО - 15 июл. Диетологи сообщили, что тревожные состояния могут возникать у людей по разным причинам, в этом случае нужно уделить особое внимание своему рациону, сообщает Nation News.

Так, со стрессом поможет справиться специальная диета, богатая витаминами и микроэлементами. Диетологи уверены, что тревога может появляться у людей из-за дефицита триптофана. Его нехватка может провоцировать панические атаки даже у здоровых людей. А еще триптофан смягчает синдром отмены у людей, которые борются с никотиновой или алкогольной зависимостью.

Поэтому при тревожных состояниях врачи советуют добавлять в свой рацион сою, кунжут, семена тыквы, сыры чеддер и пармезан, а также индейку, курицу, свинину, бананы, чернослив, шоколад, арахис и молоко.

Еще стресс может возникать из-за снижения уровня омега-3. Для того, чтобы этот уровень повысить, нужно чаще есть жирные сорта рыбы, в которых содержится омега-3.

Помимо продуктов с высоким содержанием триптофана, рекомендовано добавить в рацион травы и специи. Так, например, лаванда повышает активность расслабляющего нейромедиатора и улучшает качество сна. Мелиссу рекомендуют добавлять в чай, чтобы справиться с бессонницей и плохим настроением.