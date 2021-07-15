РИАМО - 15 июл. Новый резидент появился в особой экономической зоне «Дубна», ООО «Уайт Сервис» займется производством экспресс-тестов для диагностики различных заболеваний, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций в проект составит более 78 млн руб. На предприятии планируется трудоустроить не менее 60 человек», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Фирма будет производить медицинские изделия, в том числе экспресс-тесты на сифилис, ВИЧ, гепатит, а также для ротавирусных и аденовирусных инфекций.

В работе будут задействованы современные методики, оборудование. Автоматизированный процесс производства позволит производить точные экспресс-тесты для выявления информации о текущих и перенесенных заболеваниях в максимально короткий срок. Требования заказчика будут выполнены высококачественно, быстро и выгодно.