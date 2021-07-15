РИАМО - 15 июл. С начала 2021 года жители Москвы приобрели у города на торгах 978 квартир. Их общая площадь составила 56,3 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

«Большая часть квартир – 851 – была куплена в новостройках, еще 127 ­– на рынке вторичного жилья. Недвижимость располагается в 11 административных округах столицы, а также в Подмосковье», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Чаще всего жилую недвижимость приобретали на западе Москвы – 380 объектов. На северо-востоке купили 137 квартир, на юго-западе – 125, на юге - на юге — 41, в центре — 37, на севере — 52, на юго-востоке — 21, на востоке — 17, на северо-западе — 4, в Зеленограде — 3 и 2 квартиры в Троицком административном округе.

На территории Подмосковья с торгов приобрели 159 квартир, принадлежащих городу и подведомственным организациям.

Сейчас на торги выставили еще свыше 400 объектов.

Город продает жилую недвижимость, которая оказалась не востребована социальным программами. Причиной может стать несоответствие техническим параметрам по площади, расположению или состоянию, вторичный фонд и излишек квартир после переселения по реновации.

Получение от продажи средства идут на строительство новых домов под реновацию и улучшение жилищных условий москвичей, стоящих в очереди.

«Покупка квартир с торгов пользуется высоким спросом: средняя конкуренция в первом полугодии составила чуть больше 18 человек за лот, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в 2,2 раза», - отметил руководить департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Дополнительную информацию и планировки квартир можно изучить на инвестиционном портале столицы.

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