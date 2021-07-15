РИАМО - 15 июл. Строительство разноэтажного монолитного дома завершается на севере столицы. В здании расположено 40 квартир бизнес-класса и подземная парковка на 30 машино-мест, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Общая площадь дома составляет 6,7 тыс. квадратных метров.
В настоящее время застройщик собирает документы, необходимые для ввода строения в эксплуатацию.
Он уточнил, что жители дома смогут пользоваться как личным, так и общественным транспортом. Жилой корпус возвели недалеко от станции метро «Войковская» и двух станций МЦК «Балтийская» и «Стрешнево».
Всего в этом году в столице планируется ввести в эксплуатацию не менее 8,5 млн квадратных метров недвижимости, 4 млн из них – жилье.
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