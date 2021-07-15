РИАМО - 15 июл. На этой неделе автобусы «Мострансавто» перевозят детей, живущих в Подмосковье, в летние оздоровительные лагеря, а также на вокзалы и аэропорты для отправки их на Черное море, сообщает пресс-служба компании.

Перевозкой займутся более 140 автобусов из разных филиалов. В последний день перевозок - 18 июля - более 630 школьников из Видного, Люберец, Можайска и других городов Подмосковья отвезут в местные оздоровительные лагеря.

Автобусы оснащены желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами.

Помимо предрейсовых техосмотров проводится дезинфекция салона, а также дополнительный инструктаж водителей. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты.