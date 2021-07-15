РИАМО - 15 июл. Выдано разрешение на строительство универсального здания в индустриальном парке «PNK парк Домодедово» в городском округе Домодедово, на нем будет создано 700 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Распределительный центр построят в деревне Кучино. Он будет разделен по разным температурным режимам, внутри будет встроена административно-бытовая часть.

«Строительство индустриального здания позволит создать 700 рабочих мест в городском округе Домодедово. Проект находится на сопровождении персональных менеджеров центра содействия строительству при правительстве Московской области», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Застройщиком выступает ООО «Дельта». Объем инвестиций на реализацию проекта составит более 7 млрд рублей.