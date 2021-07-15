РИАМО - 15 июл. Мужчина напал на сотрудников полиции, которые собирались провести обыск в его квартире на северо-западе Москвы, в итоге дебошира задержали, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел в подъезде дома на проспекте Маршала Жукова.

Дебошир руками оттолкнул от входной двери майора полиции и прищемил ему руку. Сотрудник получил переломы двух пальцев. Второго правоохранителя — лейтенанта полиции — мужчина укусил за правое предплечье.

Злоумышленника задержали и доставили в ОВД. В отношении него возбуждено дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.