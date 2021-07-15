РИАМО - 15 июл. Полицейские задержали троих уроженцев ближнего зарубежья в возрасте 19 и 26 лет по подозрению в нанесении побоев двоим мужчинам на платформе станции «Царицыно» Замоскворецкой линии столичного метро, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержаны подозреваемые в нанесении побоев двоим пассажирам на Замоскворецкой линии метро», – сказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Предварительно установлено, что они вступили в словесный конфликт с 32-летним жителем Подмосковья и 44-летним москвичом. Ругань переросла в драку. Приезжие нанесли множественные удары руками и ногами в область тела и головы. Затем они скрылись.

Полицейские, которые дежурили на станции, немедленно оказали пострадавшим доврачебную помощь и вызвали медиков. С травмами различной степени мужчин госпитализировали.

Сотрудники уголовного розыска задержали троих злоумышленников на юго-западе Москвы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). С подозреваемых взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.