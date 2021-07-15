РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий обратился к горожанам с просьбой выдвинуть свои инициативы для подготовки программы по развитию Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

«По инициативе губернатора Андрея Воробьева до 12 августа текущего года в Московской области проходит сбор инициатив жителей для подготовки программы по развитию региона. Ключевой девиз программы: «Подмосковье - территория перемен». Дорогие друзья! Призываю вас не оставаться в стороне! Ведь только сообща мы сможем сделать наш Люберецкий край и Подмосковье лучше», - отметил Ружицкий.

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