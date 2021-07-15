РИАМО - 15 июл. Жители Мытищ приняли за смерч пыльный вихрь, который образовался под кучевыми облаками, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Это завихрение, образовавшиеся под кучевыми облаками. Такое случается при приближении холодного атмосферного фронта. Восходящие и нисходящие потоки воздуха образуют завихрение ветра, которые закручивают пыль, мусор, листья. При грозе его скорость может достигать 15-17 м/с. Внешне это может напомнить небольшой смерч», — объяснила Позднякова.

Она добавила, что в 1998 году в столице случился настоящий смерч, который повалил много рекламных щитов и сломал деревья. По словам синоптика, такие природные явления, как правило, происходят раз в 9-10 лет.

Ранее в социальных сетях опубликовали видео, в котором пылевой вихрь в Мытищах сочли за смерч.​

В четверг днем Московский регион накрыл сильный дождь, который сопровождается грозой. В этот день может выпасть до 13 мм осадков.