РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июл. Сильный дождь с грозой прошел в районе деревни Сабурово подмосковного Красногорска в четверг, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Около 14:20 в районе деревни Сабурово начался ливень. Сильный дождь сопровождался молниями и раскатами грома.

Ранее на официальном сайте ГУ МЧС Росси по Московской области разместили предупреждение о возможных неблагоприятных погодных условиях.

До конца суток местами по Подмосковью ожидается гроза, кратковременный дождь, град, при грозе порывы ветра до 17 м/с.