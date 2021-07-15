РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июл. Сильный дождь с грозой прошел в районе деревни Сабурово подмосковного Красногорска в четверг, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».
Около 14:20 в районе деревни Сабурово начался ливень. Сильный дождь сопровождался молниями и раскатами грома.
Ранее на официальном сайте ГУ МЧС Росси по Московской области разместили предупреждение о возможных неблагоприятных погодных условиях.
До конца суток местами по Подмосковью ожидается гроза, кратковременный дождь, град, при грозе порывы ветра до 17 м/с.
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