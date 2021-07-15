РИАМО - 15 июл. Пожарные в четверг днем оперативно выехали на проверку информации о возгорании в международном аэропорту Внуково, передает ТАСС.

«Поступило сообщение о возгорании у входа в аэропорт Внуково. Пожарно-спасательные подразделения выехали», - сказал источник агентства в экстренных службах.

Аэропорт Внуково расположен в 26 км от центра столицы, там действуют 3 терминала. Аэропорт обслуживает как внутренние, так и международные рейсы.